Galatasaray farklı kazanarak turu geçti
Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'yi 4-2 yenerek turu geçti. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, son dönemdeki kötü gidişata son verdi ve Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanan maçta sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı, tur biletini kaptı.
Karşılaşmanın ilinci yarısında 63. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1 yaptı.70. dakikada Galatasaray, Feghouli ile durumu 3-1 yaptı.90+2. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç'ın attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.90+3. dakikada St. Johnstone, O'Halloran skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmadan sarıkırmızılılar 4-2 galip ayrıldılar.
Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.