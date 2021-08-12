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Galatasaray farklı kazanarak turu geçti

 Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'yi 4-2 yenerek turu geçti.

12 Ağustos 2021 Perşembe 22:37
Galatasaray farklı kazanarak turu geçti

Galatasaray farklı kazanarak turu geçti

    Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'yi 4-2 yenerek turu geçti. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, son dönemdeki kötü gidişata son verdi ve Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanan maçta sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı, tur biletini kaptı.

   Karşılaşmada  29. dakikada Galatasaray,  Diagne ile 1-0 öne geçti.36. dakikada İskoç ekibi Christopher Kane, ile durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı..

   Karşılaşmanın ilinci yarısında 63. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1 yaptı.70. dakikada Galatasaray, Feghouli ile durumu 3-1 yaptı.90+2. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç'ın attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.90+3. dakikada St. Johnstone, O'Halloran skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmadan sarıkırmızılılar 4-2 galip ayrıldılar.

   Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Son Güncelleme: 12.08.2021 22:47
Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySt. Johnstone
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