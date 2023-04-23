Galatasaray, F.Karagümrük'e takıldı.....Galatasaray 3 - F.Karagümrük 3

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta maçında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Erdem Bayık ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 3.dakikasında Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.18.dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 1-1 yaptı.26.dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile 2-1 öne geçti.30.dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 3-1 yaptı.45+1.dakikada Galatasaray, Sergio Oliveira’nın penaltı golüyle skoru 3-2 yaptı.45+3.dakikada F.Karagümrük’te Lawrence sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 3-2 F.Karagümrük’ün üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60.dakikada Galatasaray’da Nicolo Zaniolo oyundan çıktı.Yerine Mauro Icardi oyuna girdi.66.dakikada Galatasaray Mauro Icardi’nin penaltı atışından yararlanamadı.73.dakikada F.Karagümrük’te Saba Lobjanidze ve Lawrence oyundan çıktılar.Yerine Ebrime Colley ve Adnan Uğur oyuna girdiler.

78.dakikada Galatasaray’da Dries Mertens oyundan çıktı.Yerine Yunus Akgün oyuna girdi.79.dakikada F.Karagümrük’te sakatlanan Andres Bertolacci oyundan çıktı.Yerine Bruno Rodrigues oyuna girdi.80.dakikada Galatasaray Sacha Boey ile skoru 3-3 yaptı.85.dakikada F.karagümrük’te Levent Mercan sarı kart gördü.90.dakikada Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Sacha Boey oyundan çıktılar.Yerine Leo Dubois ve Juan Mata oyuna girdiler.90+4.dakikada F.Karagümrük'te Davide Biraschi oyundan çıktı.yerine Salih dursun oyuna girdi.90+7.dakikada F.Karagümrük'te Ibrahim Dresevic sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla Galatasaray puanını 70 yaparkeni Fatih Karagümrük puanını 41 yaptı.

Süper Lig 31.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 31.Hafta Puan durumu;

Süper Lig 32.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF