Galatasaray galibiyeti unutttu
Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Galatasaray,DG Sivasspor deplasmından da eli boş döndü.Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenlldi.Karşılaşmnın 24. dakikasında DG Sivasspor'da Faycal Fajr sarı kart grödü.37. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau sarı kart grödü.45. dakikada DG Sivasspor'da Ziya Erdal sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Galatasaray'da Christian Luyindama sarı kart gördü.65. dakikada DG Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural sarı kart grödü.Bir dakika sonra 66. dakikada DG Sivasspor'da bu sefer Max Gradel sarı kart grödü.Aynı dakika içersinde Galatasaray'da da DeAndre Yedlin sarı kart grödü.80. dakikada DG Sivasspor'un golü geldi. Faycal Fajr DG Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attıGol ppzisyonunda Fernando Muslera sakatlanarak yerini İsmail Çipe bıraktı..86. dakikada Galatasaray'da Ahmet Oğuz sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi.
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Süper Lİg 16. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 16. Hafta Puan Dururumu;
Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF