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Galatasaray, Giresun deplasmandan üç puanla dönüyor

Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Lİg'in yeni takımı Giresunspor'u 2-0 yendi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:36
Galatasaray, Giresun deplasmandan üç puanla dönüyor

Galatasaray, Giresun deplasmandan üç puanla dönüyor

    Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Lİg'in yeni takımı Giresunspor'u 2-0 yendi.Karşılaşamaya Giresunspor hızlı başladı.11. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.Ancak golü bulan Galatasaray oldu.Karşılaşmanın 30.dakikasında Diagne ile Galatasaray 1-0 öne geçti.38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda Okan gole izin vermedi.45+2. dakikada Galatasaray hucümunda Hayrettin, Diagne'yi ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem önce ofsayt verdi sonra VAR incelemesi sonrası penaltıyı verdi.  Giresunspor'da Hüsamettin Tut ,kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Penaltıyı kullanan Cicaldau Galatasaray'ı 2-0  öne geçiren golü attı.Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada 10 kişi kalan Giresunspor'da 46. dakikada Younousse Sankhare yerini  Hamidou Traore'ye bıraktı.60. dakikada Galatasaray, Van Aanholt ile gole çok yaklaştı.Van Aanholt şutu az farkla dışarı gititi.

Marcao kendi takım arkadaşı Kerem ile birbirine girdiler

   Karşılaşmada 61. dakikada Marcao kendi takım arkadaşı Kerem ile kavga etti.Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmaya çalışması gözlendi ve Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi.Olayın ardından çılgına dönen Fatih Terim, Marcao'ya tepki gösterdi. Tartışma sonrası hakem VAR'da incelemeye gitti.Ardından Marcao kendi takım arkadaşı Kerem ile tartıştığı için kırmızı kart gördü.65. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı oyundan çıktı.Yerlerine Emre KılınçRyan Babel ve Alpaslan Öztürk oyuna girdiler.80. dakikada Giresunspor'da Hayrullah Bilazer yerini Umut Nayir'a bıraktı.Yine aynı dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.83. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau oyundan çıktı yerine Arda Turan oyuna girdi.90. dakikada Galatasaray'da Christian Luyindama sarı kart gördü.90+4. dakikada Emre Kılınç Giresunspor kalecisi Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı.Ancak gol şutunu Okan Kocuk çıkardı.Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

Süper Lig ilk hafta puan durumu ;

Son Güncelleme: 16.08.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGiresunspor
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