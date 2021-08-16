Galatasaray, Giresun deplasmandan üç puanla dönüyor
Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Lİg'in yeni takımı Giresunspor'u 2-0 yendi.Karşılaşamaya Giresunspor hızlı başladı.11. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.Ancak golü bulan Galatasaray oldu.Karşılaşmanın 30.dakikasında Diagne ile Galatasaray 1-0 öne geçti.38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda Okan gole izin vermedi.45+2. dakikada Galatasaray hucümunda Hayrettin, Diagne'yi ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem önce ofsayt verdi sonra VAR incelemesi sonrası penaltıyı verdi. Giresunspor'da Hüsamettin Tut ,kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Penaltıyı kullanan Cicaldau Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada 10 kişi kalan Giresunspor'da 46. dakikada Younousse Sankhare yerini Hamidou Traore'ye bıraktı.60. dakikada Galatasaray, Van Aanholt ile gole çok yaklaştı.Van Aanholt şutu az farkla dışarı gititi.
Marcao kendi takım arkadaşı Kerem ile birbirine girdiler
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
Süper Lig ilk hafta puan durumu ;