Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray grubun 5. maçında sahasında Marsilya'yı 4-2 yendi.Galatasaray bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Grubu lider bitirerek son 16 turuna direkt bilet almak, Lazio ile yapılacak son maça bağlı.Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Marsilya'da Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle Galatasaray skoru 2-0 yaptı36. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau sarı kart gördü.36. dakikada Marsilya'da Pape Gueye sarı kart gördü.45. dakikada Marsilya'da Cheikh Bamba Dieng sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray puanın 8 yaparak liderliğini sürdürürken, Marsilya 4 puanda kaldı.Galatasaray gruptaki son maçında Lazio ile 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.