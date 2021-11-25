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Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray grubun 5. maçında sahasında Marsilya'yı 4-2 yendi.

25 Kasım 2021 Perşembe 22:17
Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

 Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

   UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray grubun 5. maçında sahasında Marsilya'yı 4-2 yendi.Galatasaray bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Grubu lider bitirerek son 16 turuna direkt bilet almak, Lazio ile yapılacak son maça bağlı.Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Marsilya'da Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle Galatasaray skoru 2-0 yaptı36. dakikada Galatasaray'da Alexandru Cicaldau sarı kart gördü.36. dakikada Marsilya'da Pape Gueye sarı kart gördü.45. dakikada Marsilya'da Cheikh Bamba Dieng sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Marsilya'da Luan Peres sarı kart grödü.61. dakikada Marsilya'da Matteo Guendouzi sarı kart gördü.64. dakikada Galatasaray,  Sofiane Feghouli ile skoru 3-0 yaptı.68. dakikada Marsilya,Arkadiusz Milik ile skoru 3-1 yaptı.83. dakikada Galatasaray,  Ryan Babel ile skor 4-1 oldu.85. dakikada Marsilya, Arkadiusz Milik golü ile skoru 4-2 yaptı.90. dakikada Galatasaray'da Olimpiu Morutan, Marsilya'da Gerson sarı kart gördü.Karşılaşmada baika gol olmadı ve Galatasaray maçtan 4-2 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Galatasaray puanın 8 yaparak liderliğini sürdürürken, Marsilya 4 puanda kaldı.Galatasaray gruptaki son maçında Lazio ile 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

   

Son Güncelleme: 25.11.2021 23:31
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMarsilya
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