Galatasaray gruptan namağlup ve lider çıktı
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray İtalya'daki rövanş maçında Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve namağlup unvanını koruyarak 12 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.
Bu sonuçla Lazio 9 puanla ikinci sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi’nden gelecek rakibini beklemeye geçti.Galatasaray lider çıktığı grupta şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.Lazio ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off’ta mücadele edecek.