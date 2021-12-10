Galatasaray gruptan namağlup ve lider çıktı

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray İtalya'daki rövanş maçında Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve namağlup unvanını koruyarak 12 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, Lazio karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecekti.Grubunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray İtalya’daki sınava 11 puanla lider çıkmıştı.Rakibi Lazio ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyordu. İstanbul’daki Lazio ile oynadıkları ilk maçı 1-0 kazanan Galatasaray İtalya’daki rövanşta da 0-0 berabere kalarak grubu namağlup şekilde tamamladı.

Bu sonuçla Lazio 9 puanla ikinci sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi’nden gelecek rakibini beklemeye geçti.Galatasaray lider çıktığı grupta şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.Lazio ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off’ta mücadele edecek.