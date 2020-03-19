Galatasaray GS Store mağazalarını geçici olarak kapattığı açıkladı

Galatasaray Kulübü GS Store mağalarını geçici olarak kapattı.Galatasaray, lisansları ürünlerini sattığı GS Store mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.Ülkemizde artan corona virüs vakaları nedeniyle tedbirler her geçen gün arttırılırken ünlü markaların çoğu da mağazalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Süper Lig kulübü Galatasaray ise bugün aldığı kararla lisanslı ürünlerinin satışını yaptığı GS Store mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

(Skor)