Galatasaray GS Store mağazalarını geçici olarak kapattığı açıkladı
Süper Lig kulübü Galatasaray ise bugün aldığı kararla lisanslı ürünlerinin satışını yaptığı GS Store mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
(Skor)
Galatasaray Kulübü GS Store mağalarını geçici olarak kapattı.
Galatasaray GS Store mağazalarını geçici olarak kapattığı açıkladı
Süper Lig kulübü Galatasaray ise bugün aldığı kararla lisanslı ürünlerinin satışını yaptığı GS Store mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
(Skor)