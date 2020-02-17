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Galatasaray hedefe doğru

 Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

17 Şubat 2020 Pazartesi 08:06
Galatasaray hedefe doğru

Galatasaray hedefe doğru

   Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Tempolu, pozisyonların olduğu ve zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçta 3 puanı alan taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

   Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Emre Akbaba'ya yapılan penaltı sonrasında Adem Büyük 45. dakikada kaydetti.İki takımın da tehlikeli pozisyonlara girdiği karşılaşmada birçok net gol fırsatı kaçtı.Konyaspor maçında sakatlanan Falcao iki haftalık aranın ardından 81. dakikada oyuna dahil olarak süre aldı. 

   Bu sonucun ardından Galatasaray 5. sırada başladığı haftayı 42 puanla 3. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer aldı. Öte yandan 89. dakikada Lemina sakatlanarak oyundan sekerek çıktı. Gabonlu oyuncu yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.Galatasaray ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Pazar günü Kadıköy'de karşılaşacak. Yeni Malatyaspor da aynı gün sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

   PFDK'dan 2 maç ceza alan Hasan Şaş maçı tribünden takip etti.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
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