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Galatasaray iki transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed transferlerinden sonra  sağ bek pozisyonu için de DeAndre Yedlin’i kadrosunu kattı.

31 Ocak 2021 Pazar 21:19
Galatasaray iki transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray iki transferini KAP'a bildirdi

   Galatasaray kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed transferlerinden sonra  sağ bek pozisyonu için de DeAndre Yedlin’i kadrosunu kattı.Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Amerikalı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

   Amerikalı oyuncuyu açıklayan Galatasaray ardından Gedson Fernandes’i de KAP’a bildirdi! Benfica’nın 50 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Tottenham’a kiraladığı genç Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray’dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDeAndre YedlinGedson Fernandes
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