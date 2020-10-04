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Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0

Galatasaray bu sezonun ilk yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı.

04 Ekim 2020 Pazar 20:12
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0

Galatasaray ilk yenilgisini aldı....Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0

   Galatasaray bu sezonun ilk yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı.Kasımpaşa evinde, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.Karşılaşmanın 20. dakikasında Haris Hajradinovic’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonun kontrolü için VAR’a başvurdu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında golden önce Julian Jeanvier’in, Mbaye Diagne’ye faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 45+2. dakikada Kasımpaşa golü buldu.Aytaç’ın çok şık uzun pasını iyi kontrol eden Yusuf, sağdan içeri çekti, inanılmaz bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray üç oyuncu değişikliği ile çıktı.Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Arda Turan oyundan çıkarlarken Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao oyuna girdiler.İkinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkan sarı kırmızılılar gol yollarında başarılı olamadılar.55. dakikada Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, ceza sahasına sert bir orta yaparken Tarkan, topu kornere yolladı. 58. dakikada Marcao'nun pasında savunma arkasına sarkan Falcao, rakibinden topu çok iyi şekilde kurtarmasına rağmen yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti. 74. dakikada Galatasaray'da Emre Taşdemir'in yerine Martin Linnes oyuna girdi. 83. dakikada Galatasaray'da Babel'in şutu, Kasımpaşa savunmasına çarptı, dönen topa Diagne'nin yaptığı etkisiz kafa vuruşu kalecide kald.

Fatih Terim karşılaşmanın bitmesini beklemedi

   Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın uzatma dakikalarında maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.Bu sonuçla Galatasaray 7 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 6 yaptı.

 

  Kadrolar;

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Son Güncelleme: 04.10.2020 20:52
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray.KasımpaşaFatih Terim
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