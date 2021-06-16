Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray'ın rakibi PSV oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak ve sezonu erken açacak olan Galatasaray'ın rakibi PSV oldu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:40
Galatasaray'ın rakibi PSV oldu

Galatasaray'ın rakibi PSV oldu

   Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak ve sezonu erken açacak olan Galatasaray'ın rakibi PSV oldu. İkinci turda ilk maçların 20-21 Temmuz'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Hollanda temsilcisi PSV oldu.İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak.

   Galatasaray, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

   Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

    Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni  72 puanla ikinci sırada bitirdi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu’nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

Son Güncelleme: 16.06.2021 18:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasrayPSV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya 1- Finlandiya 0
Rusya 1- Finlandiya 0
Erken finalin galibi Fransa
Erken finalin galibi Fransa
Portekiz kazanırken, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz kazanırken, Ronaldo tarihe geçti
Slovakya 2- Polonya 1
Slovakya 2- Polonya 1
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la devam dedi 
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la devam dedi 
Çekya, İskoçya'yı 2-0 yendi
Çekya, İskoçya'yı 2-0 yendi
Turkcell GranFondo Heyecanı Beykoz’da Yaşandı
Turkcell GranFondo Heyecanı Beykoz’da Yaşandı
Hollanda 3- Ukrayna 2
Hollanda 3- Ukrayna 2
Kadıköy Cadde 10K Koşusu | Kazananlar açıklandı
Kadıköy Cadde 10K Koşusu | Kazananlar açıklandı
Avusturya Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi
Avusturya Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim