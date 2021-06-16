Galatasaray'ın rakibi PSV oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak ve sezonu erken açacak olan Galatasaray'ın rakibi PSV oldu. İkinci turda ilk maçların 20-21 Temmuz'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Hollanda temsilcisi PSV oldu.İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak.

Galatasaray, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni 72 puanla ikinci sırada bitirdi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu’nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.