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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray'nn 38. başkanı Burak Elmas oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 22:13
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

   Galatasaray'nn 38. başkanı Burak Elmas oldu.Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçimde  4731 kişinin oy kullandı.5 başkan adayının yarıştığı seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan listeleri yarıştı.30 sandıkta kullanılan oylama sonucu, Burak elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

TOPLAM OYLAR: (Beyaz listeler dahil)

Burak Elmas (1541)

Eşref Hamamcıoğlu (1500)

Metin Öztürk (893)

Yiğit Şardan (679)

İbrahim Özdemir (92)

Yönetim Kurulu

Başkan: Burak Elmas

Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün

Yönetim Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu

Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,

Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın

Sicil Kurulu

Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu

Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen

Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

BURAK ELMAS KİMDİR?

   Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.

   İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir.

Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.

Son Güncelleme: 19.06.2021 22:38
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBurak Elmas
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