Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk’tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul’a gelecek.Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

Okan Buruk Kimdir;

19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelen Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray'da başladı. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında boy gösteren ve yeteneği ile ön plana çıkan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını yaptı.19 Mayıs 2010'da Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçın 9. dakikasında Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yapan ve 2011 yılında antrenörlüğe başlayan Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da 2 yıl çalıştı.A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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