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Galatasaray, Kayseri karşısında zorlanmadan kazandı

 Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada kayserispor'u 4-1 yendi.

02 Şubat 2020 Pazar 21:12
Galatasaray, Kayseri karşısında zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Kayseri karşısında zorlanmadan kazandı

   Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada kayserispor'u 4-1 yendi.Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, ligin son sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Şampiyonluk iddiasıyla tüm maçlarını kazanmak isteyen Galatasaray, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve 36 puana yükseldi.

Galatasaray zirveyle farkı 5'e indirirken Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı. Ev sahibinde goller 5'te Adem Büyük, 21'de Ryan Donk ve 64 ile 90+4'te Sofiane Feghouli'den geldi. Kayserispor'un tek golünü 69'da Mesanovic attı.Karşılaşma öncesinde statta bulunan barkovizyondan bugün doğum günü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay anıldı.Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, vefat eden Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü ‘Demir Yumruk’ lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan ve Elazığ ile çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybedenler için video yayınlandı.

   Radamel Falcao, Marcelo Sarrachi ile Florin Andone bu müsabakanın kadrosunda yer almadı. Terim, son oynanan Konyaspor karşılaşmasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Konya maçında cezalı olan Marcao tekrar 11'e dönerken, Saracchi'nin yerine de Linnes yer aldı. Orta saha ve hücumda da Lemina ve Falcao'nun yerlerine Belhanda ile Adem Büyük görevlendirildi.KAynı zamanda maçın başlamasından önce Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'e de yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Terim'i tribüne çağırırken, deneyimli teknik adam da buna karşılıksız kalmadı ve sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı.

Maçtan Dakikalar 

  Karşılaşmanı 5.dakikasında  Mariano'nun ön direğe yaptığı yerden ortasını çok iyi tamamlayan Adem Büyük'ün vuruşu ağlarla buluştu.Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.21. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında çok iyi kontrol eden Ryan Donk, gole çevirdi ve Galatasaray durumu 2-0 yaptı.

   İkinci yarı

    İkinci yarıda 64.dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasının uzak köşesine yerden gönderdiği topu Feghouli gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Galatasaray Kayserispor karşısında 3-0 öne geçti.69.dakikada VAR Kayserispor'un attığı gol pozisyonunda ofsayt olmadığına karar verince Mesanovic'in golü geçerli sayıldı ve Kayserispor farkı ikiye indirdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'te  Onyekuru, Belhanda'nın pasında buluştuğu topta içeriye girdi ve Feghouli'ye çok rahat bir gol atarak Galatasaray'ı rakibi karşısında 4-1 öne geçirdi.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 03.02.2020 00:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserispor
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