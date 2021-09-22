Galatasaray, Kayseri’de farklı kaybetti

Süper Lig 6. Hafta maçında Kayserispor evinde Galatasaray’ı 3-0 yendi.Galatasaray Kayserispor maçına gelinceye kadar oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.Kayserispor ise 5 haftada 2 galibiyet,1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.Karşılaşmaya her iki takımda hızlı ve istekli başladı.Galatasaray oyunda kısa sürede üstünlüğünü kurdu.

30. dakikada Kayserispor’da Majid Hossein sarı kart gördü.37. dakikada Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan sarı kart gördü.Galatasaray baskılı oynadığı dakikalarda kalesinde golü gördü.Karşılaşmanın 39. Dakikasında Kayserispor, Mame Thiam ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Kayserispor, Emrah Başsan ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray 3 oyuncu değişikliği başladı.Emre Kılınç, Patrick van Aanholt ve Soflane Feghouli çıktı.Yerine Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan oyuna girdi.52. dakikada Kayserispor penaltı kazandı.

53. Dakikada kullanılan penaltı atışını Mame Thiam gole çevirdi ve skoru 3-0 yaptı.58. dakikada Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan oyundan çıkarken yerine Mbaye Diagne oyuna girdi.59. dakikada Galatasaray’da Gustavo Assunçao sarı kart gördü.64. dakikada Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in gol vuruşu auta gitti.68. dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso oyundan çıkarken yerine Olivier Kemen oyuna girdi.75. dakikada Kayserispor’da Silviu Lung sarı kart gördü.80. dakikada Galatasaray’da Taylan Antalyalı oyundan çıkarken yerine Atalay Babacan oyuna girdi.82. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah’ın sert şutu az farkla auta gitti.86. dakikada Kayserispor ‘da İbrahim Akdağ sarı kart gördü.Aynı dakikada Kayserispor 3 oyuncu birden değiştirdi.Emreha Başsan, Bernard Mensah ve Joseph Attamah oyundan çıktılar.Yerine Yasir Subaşı, Carlos Mane ve Manuel Fernandes oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kadrolar;

Kayserispor:Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Joseph Attamah, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Mame Thiam

Teknik Direktör:Hikmet Karaman

Galatasaray:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Gustavo Assunçao, Victor Nelsson, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör:Fatih Terim

Bu sonuçla Kayserispor puanını 10 yaparken, Galatasaray 8 puanda kaldı.

Kayserispor ve Galatasaray’ın 7. Hafta maç programı;

26.09.2021 Pazar Günü saat:13.30:Giresunspor-Kayserispor

26.09.2021 Pazar Günü saat:19.00:Galatasaray-Göztepe