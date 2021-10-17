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Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi

Süper Lig 9. Hafta Maçında Galatasaray evinde  NEF Stadyumu'nda İH Konyaspor'u 1-0 yendi.İ

17 Ekim 2021 Pazar 17:48
Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi

Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi.

    Süper Lig 9. Hafta Maçında Galatasaray evinde  NEF Stadyumu'nda İH Konyaspor'u 1-0 yendi.İH Konyaspor bu sonuçla 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.İH Konyaspor en son yine bu sahada geçen sezon Galatasaray 1-0 yenilmişti.Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti.7. dakikada İH Konyaspor'da Ibrahim Sehic sarı kart grödü.9. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel sarı kart grödü.84. dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Galatasaray puanını 17 yaparken, İH Konyaspor 14 puanda kaldı.Süper Lig 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deolasmanına giderken, İH Konyaspor evinde Kayserispor'la oynayacak.

Galatasaray:Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör:Fatih Terim

İttifak Holding Konyaspor:Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Amar Rahmanovic, Serdar Gürler, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Zymer Bytyqi

Teknik Direktör:İlhan Palut

Süper Lig 9. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Cetveli;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayİttifak Holding
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