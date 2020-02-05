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Galatasaray kupada ağır yaralı

 Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kupada ağır yara aldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:31
Galatasaray kupada ağır yaralı

Galatasaray kupada ağır yaralı

   Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kupada ağır yara aldı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin 20'inci dakikasında geriye düşen sarı kırmızılılar oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyduğu maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı mücadelede rakibine diş geçiremedi. Bakasetas ve Fernandes'in golleriyle kazanan Akdeniz ekibi İstanbul'a avantajlı skorla gidiyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyaspor
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