Galatasaray kupada son 16'da
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray 82. dakikada Bafetimbi Gomis'in golü ile 1-0 öne geçti.Maçın 86. dakikada Ankara Keçiörengücü’nde Olawoyin ceza sahası dışından çektiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 90+1.dakikada Galatasaray’ın golcüsü Gomis’in ceza sahası içerisinde çektiği şutta top yan direğin dibine çarpıp auta çıktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 Tura kaldı.
Günün diğer maçlarında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek, Konyaspor, Bodrumspor'u normal sğresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında. attığı gollerle 3-2 yenerk, Gaziantep FK, Boluspor'u 3-1 yenerek, Çaykur Rizespor deplasmanda, Adana Demirspor'u normaş süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında kazandığı gollerle 4-3 yenerek son 16 Tura kaldılar.