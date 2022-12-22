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Galatasaray kupada son 16'da 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

22 Aralık 2022 Perşembe 22:53
Galatasaray kupada son 16'da 

Galatasaray kupada son 16'da 

   Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.Günün son maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü 82. dakikada  Bafetimbi Gomis'in golü ile 1-0 yenerek son 16 Tura kaldı. Galatasaray baştan sona üstün olduğu karşılaşmada Seferovic ile 41. dakikada penaltıdan yararlanamadı. İsviçreli oyuncu penaltı atışında topu direğe gönderdi dönen topa da dokunduğu için ofsayt bayrağı havaya kalktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray 82. dakikada  Bafetimbi Gomis'in golü ile 1-0 öne geçti.Maçın 86. dakikada Ankara Keçiörengücü’nde Olawoyin ceza sahası dışından çektiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 90+1.dakikada Galatasaray’ın golcüsü Gomis’in ceza sahası içerisinde çektiği şutta top yan direğin dibine çarpıp auta çıktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 Tura kaldı.

   Günün diğer maçlarında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek, Konyaspor, Bodrumspor'u normal sğresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında. attığı gollerle 3-2 yenerk, Gaziantep FK, Boluspor'u 3-1 yenerek, Çaykur Rizespor deplasmanda, Adana Demirspor'u normaş süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında kazandığı gollerle 4-3 yenerek son 16 Tura kaldılar.

Son Güncelleme: 22.12.2022 23:17
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKeçiörengücü
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