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Galatasaray, Lidere geçit vermedi

Süper Lig 40. hafta maçında Galatasaray evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:16
Galatasaray, Lidere geçit vermedi

Galatasaray, Lidere geçit vermedi

   Süper Lig 40. hafta maçında Galatasaray evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 yendi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Galatasaray, Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti.42. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'in attığı penaltı golüyle eşitliği yakaladı.  45+1'de Falcao, penaltı golüyle yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi.İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Arda Turan maçın skorunu belirledi.77. dakikada Galatasaray, Arda Turan'ın attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı kırmızılılar, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını kızıştırdı.

   Bu sonuçla Galatasaray puanını 78 yaparken, Beşiktaş 81 puanda kaldı.41. hafta Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynarken, Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Onyekuru, Babel, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraBeşiktaş
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