Galatasaray, Lidere geçit vermedi
Süper Lig 40. hafta maçında Galatasaray evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 yendi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Galatasaray, Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti.42. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'in attığı penaltı golüyle eşitliği yakaladı. 45+1'de Falcao, penaltı golüyle yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi.İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 78 yaparken, Beşiktaş 81 puanda kaldı.41. hafta Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynarken, Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Onyekuru, Babel, Falcao
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin