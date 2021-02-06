Galatasaray lideri evinde devirdi

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 1-0 yenildi.Galatasaray, 54. dakikada Mostafa Mohamed’in attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. Haftaya 1. sırada giren Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrası zirveyi ezeli rakibine devretti.

Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi, oldukça tempolu başladı. İki takımın da karşılıklı atakları ile geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başında golü bulan Galatasaray, kalan dakikalarda rakibine gol fırsatı vermedi. Fenerbahçe’nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Zaman zaman artan temposuna rağmen faul düdükleri nedeniyle sık sık kesilen, uzun süre orta mücadelesi şeklinde geçen dev derbi çok zevkli geçmese de büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıda yapılan toplam 25 faul, derbide ilk yarılarda en fazla faul yapılan maç olmasını sağladı. Karşılaşmada toplam 41 faul yapıldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz Maç Yorumu

Galatasaray daha iyi oyun planına sahip bir görüntü sergilerken, Fenerbahçe bireysel performanslara bağlı skor aradığı bir maçı tamamladı. Organize atak geliştiremeyen Fenerbahçe hızlı hücumlarla gol ararken, Galatasaray daha çok set hücumu oynadı. Konuk ekip, attığı gol sonrası savunmaya çekilince, sarı-lacivertliler hızlı hücum bulma şansını da kaybetmiş oldu.

Son yarım saatte Fenerbahçe baskısı sonuç getirmezken, sarı-lacivertliler net fırsatlar bulmakta da sıkıntı çekti. Skor avantajını eline geçirdikten sonra savunma güvenliğini arttıran Galatasaray ise skoru korumayı başardı. Hızlı ataklarda etkili olabilecek fırsatlar da bulan Galatasaray, final paslarındaki hatalar nedeniyle farkı arttıramadı.