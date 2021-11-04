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Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk ediyor.

04 Kasım 2021 Perşembe 22:11
Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray liderliğini sürdürdü

   Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başladı.7. dakikada Galatasaray'da DeAndre Yedlin sarı kart grödü.14. dakikada Lokomotif Moskova'da Maksim Nenakhov sarı kart grödü.36. dakikada Jedvaj, Halil'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.38. dakikada Lokomotiv Moskova'da Tin Jedvaj sarı kart grödü.43. dakikada Galatasaray,  Moskova savunmasını 5'e 2 yakaladı. Feghouli'nin ceza sahasından harika şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 73. dakikada sağ kanattan yüklenen Lokomotiv Moskova yerden arka direğe çıkarttığı topa Kamano dokundu ve skoru 1-1 yaptı.74.dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.90. dakikada Lokomotif Moskova'da Dmitry Zhivoglyadov ve Dmitri Barinov sarı kart grödü.Aynı dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere bitti.

    Bu sonuçla Galatasaray puanını 8 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLokomotiv Moskova
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