Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100237
ALTIN
280.080
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1419
EURO
6.3129

Galatasaray, Malatya deplasmanında son dakikada yıkıldı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Malatya'da son derece önemli 2 puan bıraktı.

Galatasaray, Malatya deplasmanında son dakikada yıkıldı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Malatya'da son derece önemli 2 puan bıraktı.

22 Eylül 2019 Pazar 20:47
Galatasaray, Malatya deplasmanında son dakikada yıkıldı

Galatasaray, Malatya deplasmanında son dakikada yıkıldı

   Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Malatya'da son derece önemli 2 puan bıraktı.Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam etti. Fenerbahçe derbisi öncesi Aslan Malatya'da 89'da yediği golle 2 puan bıraktı. Galatasaray puanını 8 yaptı, Yeni Malatyaspor ise 7 puana çıktı.Fatih Terim'in öğrencileri Malatya deplasmanında oldukça 2 puan bıraktı. Fenerbahçe'yi konuk edecekleri dev derbi öncesi Galatasaray 5. hafta sonunda Fenerbahçe'nin iki puan gerisine düştü.

İki takım da maça tempolu başlarken dengeyi bozan gol 23. dakikada geldi. Ömer Bayram'ın nefis ortasında kafayla topu ağlara göndern Jean Michael Seri, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'ın bu sezonki ilk kafa golünü kaydeden Fildişi Sahilli oyuncu, sarı kırmızılı formayla da ilk golünü atmış oldu.Devreye 1-0 geride giren Yeni Malatyapor, ikinci yarıda vites yükselten taraftı. Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle beraberlik golüne yaklaşırken, Galatasaray da zaman zaman farkı açacak fırsatlar yakaladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Guilherme'den geldi: 1-1.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Ahmed, Hadebe, Fofana, Mina, Özer

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Falcao, Donk, Jimmy, Mariano, Taylan, Emre Mor, Lemina

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Son Güncelleme: 22.09.2019 21:17
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe zor da olda kazandı
Fenerbahçe zor da olda kazandı
Beşiktaş uzatmalarda yediği 2 golle yıkıldı
Beşiktaş uzatmalarda yediği 2 golle yıkıldı
Başakşehir Roma'ya farklı yenildi
Başakşehir Roma'ya farklı yenildi
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Galatasraray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı
Galatasraray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı
Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi
Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi
Konyaspor deplasmanda kazandı 
Konyaspor deplasmanda kazandı 
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort