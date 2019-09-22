Galatasaray, Malatya deplasmanında son dakikada yıkıldı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Malatya'da son derece önemli 2 puan bıraktı.Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam etti. Fenerbahçe derbisi öncesi Aslan Malatya'da 89'da yediği golle 2 puan bıraktı. Galatasaray puanını 8 yaptı, Yeni Malatyaspor ise 7 puana çıktı.Fatih Terim'in öğrencileri Malatya deplasmanında oldukça 2 puan bıraktı. Fenerbahçe'yi konuk edecekleri dev derbi öncesi Galatasaray 5. hafta sonunda Fenerbahçe'nin iki puan gerisine düştü.

İki takım da maça tempolu başlarken dengeyi bozan gol 23. dakikada geldi. Ömer Bayram'ın nefis ortasında kafayla topu ağlara göndern Jean Michael Seri, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'ın bu sezonki ilk kafa golünü kaydeden Fildişi Sahilli oyuncu, sarı kırmızılı formayla da ilk golünü atmış oldu.Devreye 1-0 geride giren Yeni Malatyapor, ikinci yarıda vites yükselten taraftı. Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle beraberlik golüne yaklaşırken, Galatasaray da zaman zaman farkı açacak fırsatlar yakaladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Guilherme'den geldi: 1-1.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Ahmed, Hadebe, Fofana, Mina, Özer

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Falcao, Donk, Jimmy, Mariano, Taylan, Emre Mor, Lemina

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim