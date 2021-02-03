Galatasaray, M.Başakşehir'i farklı yendi
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.Sarı-kırmızılı takım, rakibini 45’te Onyekuru, 64’te Donk ve 90+2’de Mustafa Muhammed’in golleriyle 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmada 64. dakikada Donk,durumu 2-0 yaptı.Oyuna ikinci yarının başında oyuna giren yeni transfer Mustafa Muhammed, 90+1’de penaltıdan skoru 3-0 yaptı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 45 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, Başakşehir 24 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada kaldı.
Ligin 24. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe derbisine çıkacak. Başakşehir ise sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.