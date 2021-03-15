Galatasaray, Muslera ile yeniden anlaştı

Galatasaray, Fernando Muslera’nın sözleşmeni 3 yıl daha uzatma kararı aldı.10 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski formuna kavuşarak eldivenleri yeniden devralmış ve 300 maç barajını aşmayı başarmıştı.

Fernando Musler tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçti..

Sezon sonunda Galatasaray ile bitecek sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Muslera’ya ABD’den Los Angeles FC takımı talip olmuştu. Yeni imza için Mayıs’ı beklemeyi düşünen Galatasaray yönetimi tecrübeli oyuncusunu onurlandırmak şampiyonluk yolunda motivasyon yaratmak için sözleşmeyi yapma kararı aldı.