Galatasaray puan kaybetmeye devam ediyor

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Fatih Karagümrük, Ndao ile gole çok yaklaştı.Ndao'nun şutu direkten döndü.Karşılaşmanın ilk devresinde golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikasında Fatih Karagümrük, Ndao ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Galatasaray, Babel, 1-1'e getirdi.78. dakikada Galatasaray Ryan Donk'un kırmızı kart görmesi ile karşılaşmada 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın 86. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.VAR'dan gelen uyarının ardından penaltı pozisyonunu izleyen Ali Palabıyık, penaltıyı iptal etti.Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Üst üste 3. puan kaybını yaşayan Galatasaray, haftayı 62 puanla 3. sırada tamamladı. Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Fatih Karagümrük ise puanını 49'a çıkardı.35. hafta Galatasaray deplasmanda Göztepe ile oynarken, Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

Galatasaray:Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Babel, Mostafa Mohamed

Fatih Karagümrük:Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe Tatlı, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech