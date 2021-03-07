Galatasaray puan kaybetmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü karşısında yenilerek üç puan kaybeden Galatasaray bu hafta da evinde DG Sivasspor 'la 2-2 berabere kalarak 2 puandan oldu.Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.Fatih Terim yönetiminde 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Galatasaray, Sivasspor maçında yaşadığı kayıpla zirve yarışından uzaklaştı. Martin Linnes'in büyük hatasını Gradel affetmedi ve Sivasspor, henüz 9. dakikada 1-0 öne geçti. 14. dakikada Radamel Falcao ile eşitliği yakalayan Galatasaray 38. dakikada Boyd'un golüne engel olamadı.İlk yarı DG Sivasspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Falcao'nun penaltısı golü ile durumu 2-2 yapan yakalayan Galatasaray, kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Galatasaray 58 puana yükseldi. 1 maçı eksik olan Sarı Kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan DG Sivasspor ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.