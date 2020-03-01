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Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

01 Mart 2020 Pazar 20:52
Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

   Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.Galatasaray Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sürdü. İkinci yarıda büyük bir yükselişe geçen ve şampiyonluğun güçlü adayları arasına giren Aslan, 3-0'la rahat kazandı ve üst üste 8. galibiyetini alarak 48 puanla zirve ortağı oldu. Gençlerbirliği 27 puanda kalırken Galatasaray'da iki gol atan Falcao, ligde son 6 maçında 7. golüne imza atmış oldu.

   Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuğu Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti ve yükselişini sürdürdü. Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

   Demir Grup Sivasspor ve maç eksiği bulunan Trabzonspor'la puanları eşitleyen Galatasaray 48 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı. Aslan'a üç puan kazandıran golleri 3'te Ryan Donk ve 33 ile 69'da Radamel Falcao kaydetti.

   İlk yarının büyük kısmını sakat geçiren Radamel Falcao, forma giydiği son 6, ilk 11'de çıktığı son 6 maçta 7 gole imza attı.

(Skor)

Son Güncelleme: 01.03.2020 22:45
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGençlerbirliği
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