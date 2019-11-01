Galatasaray Rizespor'u iki golle geçti

Galatasaray Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, 2-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ryan Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Florin Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.15. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği topa ters bir kafa vuruşu yapan Montassar Talbi'nin kendi filelerini havalandırmasıyla ev sahibi öne geçti.17. dakikada Dario Melnjak'ın ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahalesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.26. dakikada Fernando Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten ev sahibi Galatasaray maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Çaykur Rizespor 11 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Babel, Andone

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

YEDEKLER: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Samudio, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

(Beinsports)