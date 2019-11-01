Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98463
ALTIN
277.307
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3877
EURO
6.3682

Galatasaray Rizespor'u iki golle geçti

 Galatasaray Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

Galatasaray Rizespor'u iki golle geçti

 Galatasaray Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

01 Kasım 2019 Cuma 22:30
Galatasaray Rizespor'u iki golle geçti

Galatasaray Rizespor'u iki golle geçti

   Galatasaray Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, 2-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ryan Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Florin Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.15. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği topa ters bir kafa vuruşu yapan Montassar Talbi'nin kendi filelerini havalandırmasıyla ev sahibi öne geçti.17. dakikada Dario Melnjak'ın ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahalesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.26. dakikada Fernando Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

   Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten ev sahibi Galatasaray maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Çaykur Rizespor 11 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Babel, Andone

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

YEDEKLER: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Samudio, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

(Beinsports)

Son Güncelleme: 01.11.2019 22:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko tel tel dökülüyor
Fenerbahçe Beko tel tel dökülüyor
Liverpool ve Arsenal tarih yazdılar
Liverpool ve Arsenal tarih yazdılar
Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı
Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı
Süper Lig’de bir ayrılık daha
Süper Lig’de bir ayrılık daha
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!
 Samet Aybaba, istifa ettiğini açıkladı.
 Samet Aybaba, istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort