Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne farklı veda etti! 6-0

Galatasaray deplasmanda Real Madrid'e farklı yenildi.Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, ilk 14 dakikasında 3 gol yediği maçı 6-0'lık yenilgiyle tamamladı. Grupta 1 puanda kalan ve üst tura yükselme şansı kalmayan sarı kırmızılı ekip henüz golle tanışamazken, Real Madrid 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo ise maçta hat-trick yaparken takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray maça çok kötü bir başlangıç yaptı.

Dakikalar henüz 4'ü gösterirken sol taraftan Marcelo'nun yaptığı ortada top herkesi geçip arka direkteki Rodrygo'ya geldi. Genç futbolcu önünü boşaltıp sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Bu golden üç dakika sonra; Real Madrid ilk golün ardından ön alanda yaptığı baskıyla topu kazandı. Sol tarafta topla buluşan Marcelo bu sefer sağ ayağıyla ortasını yaptı.

Penaltı noktasının ilerisinde iyi yer tutan Rodrygo etkili bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı: 2-0

Real Madrid karşısında üst üste yediği gollerle şaşkına dönen Galatasaray savunması 12. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale için yapılan VAR incelemesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, panenka vuruşu ile kaleci Muslera'yı mağlup etti ve 14. dakikada skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Kroos'un kullandığı serbest vuruşta Casemiro kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Maçın 45. dakikasında Nagatomo'nun büyük hatasını değerlendiren Real Madrid hücumcuları dördüncü golü buldu. Nagatomo'nun hatası sonrası topla buluşan ve sağdan ceza sahasına giren Rodrygo kale sahasına çevirdi ve Karim Benzema topu boş kaleye gönderdi. Bu golle ilk yarı 4-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Steven Nzonzi ve Florine Andone'yi oyundan alırken Ryan Donk ve Ömer Bayram'ı sahaya sürdü.

Savunmadaki sayısını arttıran sarı kırmızılı ekip Real Madrid yarı sahasına geçme konusunda büyük sıkıntılar yaşarken ev sahibi ekibin akınlarını kesmeyi başararak farkın artmasına engel olmaya çalıştı.

Ancak durgun geçen ikinci yarıdaki sessizliği 81. dakikada Karim Benzema bozdu. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Isco, topu içeriye çevirdi. Fransız forvet Benzema'nın dokunuşunda top ağlarla buluştu ve Madrid durumu 5-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında hat-trick yapan Rodrygo skoru 6-0'a getiren isim olurken bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Bu sonuçla beraber Galatasaray 1 puanda kalırken grupta henüz golle tanışamadı ve bir üst tura yükselme şansını da yitirdi. Sarı kırmızılılar kalan maçlarda grupta üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek. Real Madrid ise puanını 7 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. ,

Fahit Terim "Yazık! Utandık"

TFF Süper Lig ekiplerinden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nd ekarşılaştıkları Real Madrid maçı sonrası basına şu açıklamalarda bulundu.

" Açıkçası oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var. Yazık! Utandık. Hiçbir antrenörün planında ilk 10 dakikada 3-0 geriye düşmek yoktur. Mağlubiyet olabilir. Mücadele yok, söylenecek de başka bir şey yok. 9 tane maçımız var. Her oyuncumuza da ocak ayına kadar ihtiyacımız var. Taraftarımıza bu geceyi yaşattığımız için üzgünüz.

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