Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven'a evinde 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.Karşılaşmada PSV Eindhoven 37. dakikada Madueke, 59. dakikada Van Ginkel'in golleri ile 2-0 öne geçti.Galatasaray'ın tek golü 84. dakikada Mbaye Diagne ile geldi.Bu sonuçla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan biten Galatasaray yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı kırmızılılar 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki karşılaşmalar 5 ve 12 Ağustos’ta oynanacak. Galatasaray ilk maçını İstanbul’da oynayacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta 4 galibiyet aldı.