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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

 Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven'a evinde 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 22:49
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

   Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven'a evinde 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.Karşılaşmada  PSV Eindhoven 37. dakikada Madueke, 59. dakikada Van Ginkel'in golleri ile 2-0 öne geçti.Galatasaray'ın tek golü   84. dakikada Mbaye Diagne ile geldi.Bu sonuçla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak.

   Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan biten Galatasaray yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı kırmızılılar 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki karşılaşmalar 5 ve 12 Ağustos’ta oynanacak. Galatasaray ilk maçını İstanbul’da oynayacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta 4 galibiyet aldı.

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiGalatasarayPSV Eindhoven
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