Galatasaray şampiyonluk yarışında avantaj yakaladı

Süper Lig'de 41. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında son derece önemli bir avantaj yakaladı.Karşılaşmanın 22. dakikasında Halil Dervişoğlu duran top sonrası kafayla topu ağlara gönderdi ancak maçın hakeme Abdülkadir Bitigen önce faul kararı verdi. Ardından VAR sonrası gol kararı çıktı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 35. dakikada Babel'in penaltı golüyle Galatasaray skoru 2-0 yaptı.43. dakikada Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı ancak Emre Akbaba gole şansını kullanamadı ve ilk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Yukatel Denizlispor, Recep Niyaz ile skoru 2-1 yaptı.87. dakikada Mostafa Mohammed penaltı atışından Galatasaray'ı 3-1 öne geçirdi.89. dakikadaGalatasaray, Mostafa Mohammed ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 81 yaparak Beşiktaş ile aynı puana sahip oldu.Yukatel Denizlispor ise 28 puanda kaldı.Son hafta Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile oynarken, Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Yukatel Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu