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Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı

Galatasaray Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

08 Mart 2020 Pazar 20:56
Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı

Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı

   Galatasaray Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıktığı nefes kesen maçta alınan birer puan, hem Galatasaray hem de Demir Grup Sivasspor şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşadı.Demir Grup Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan ve Emre Kılınç, Galatasaray'ın gollerini ise Falcao ve Feghouli kaydetti. İki takımın da puanları 49 olurken, Galatasaray üçüncü, Demir Grup Sivasspor dördüncü sırada yer aldı.

   Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor hızlı başladı. Üst üste ataklar geliştiren ev sahibi ekip, 7. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra oyundan düşen Demir Grup Sivasspor, oyunun kontrolünü Galatasaray'a kaptırdı.

İlk yarının kalan bölümünde rakibine oranla daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, yakaladığı birçok fırsattan yararlanamazken, 14. dakikada duran toptan bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikada öne de geçmeyi başardı. Karşı karşıya yakaladığı birçok pozisyonda kaleciyi geçemeyen Galatasaray, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarının başında da rakibine oranla daha etkili görünen Galatasaray, 59. dakikada rakibine yakalandı. Seri'nin Ferrnando'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası VAR'a giden Mete Kalkavan, penaltıyı verdi.

Emre Kılınç'ın penaltı vuruşunu kurtaran Muslera, dönen topta gole engel olamadı. Beraberliği yakalayan Demir Grup Sivasspor, özellikle maçın son bölümünde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın son 15 dakikası nefes keserken, iki takım da yakaladığı fırsatları gole çevirmeyi başaramadı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDemir Grup Sivasspor
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