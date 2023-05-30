Galatasaray Şampiyon…MKE Ankaragücü 1 - Galatasaray 4

Spor Toto Süper Lig 36.Hafta maçında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek bitime iki hafta kala Şampiyonluğunu ilan etti.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 7.dakikasında Galatasaray Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.16.dakikada MKE Ankaragücü Milson ile skoru 1-1 yaptı.25.dakikada MKE Ankaragücü’nde Arda Kızıldağ sarı kart gördü.35.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack sarı kart gördü.39.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Hasan Ali Kaldırım, Lamine Diack ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Matej Hanousek, Setios Kitsiou ve Emre Kılınç oyuna girdiler.55.dakikada MKE Ankaragücü’nde Nihad Mujakic sarı kart gördü.65.dakikada MKE Ankaragücü’nde Felicio Mendes Joao Milson yerini Giorgi Beridze’ye bıraktı.Galatasaray’da Dries Mertens ve Kazımcan Karataş oyundan çıktılar.Yerine Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz oyuna girdiler.73.dakikada Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile 3-1 öne geçti.

78.dakikada Galatasaray Sergio Oliviera ile skoru 4-1 yaptı.76.dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Sergio Oliviera oyundan çıktılar.Yerine Yunus Akgün ve Berkan Kutlu oyuna girdiler.81.dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı yerini Atakan Çankaya’ya bıraktı.87.dakikada Galatasaray'da Fredrik Midtsjo, Lucas Torreira'nın yerine oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig 36.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 36.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 37.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF