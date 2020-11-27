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Galatasaray seçimine corona engeli

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Galatasaray’da 19-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi gereken seçimin önüne, corona virüsü engeli çıktı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:47
Galatasaray seçimine corona engeli

Galatasaray seçimine corona engeli

   Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Galatasaray’da 19-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi gereken seçimin önüne, corona virüsü engeli çıktı.İstanbul Valiliği’nin aldığı tedbirler kapsamında seçim en erken 28 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirilemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında İstanbul Valiliği il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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