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Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı

 Galatasaray penaltı kaçırdığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı

 Galatasaray penaltı kaçırdığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:33
Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı

Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı

   Galatasaray penaltı kaçırdığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona kötü başladı!.Sarı-kırmızılı takım, Recep Niyaz ve Rodallega'nın golleriyle Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.Denizlispor, 44. dakikada Marcao'nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibini 75. dakikada Recep Niyaz ve Rodallega'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.Denizlispor'un ilk tehlikeli atağı 23. dakikada geldi! Rodallega'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Barrow'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Muslera topa hakim oldu.Kazanılan penaltıyı Selçuk İnan kullandı.Penaltının başına Selçuk İnan geçti.Selçuk İnan topu kaleci Adam'ın sağına gönderdi. Denizlispor'un kalecisi Adam doğru köşeyi seçerek gole izin vermedi.

İkinci Yarı

   Dakikalar 75'i gösterdiğinde Denizlispor, Recep Niyaz ile 1-0 öne geçti. Recep ceza sahası yayı üzerinde topla buluştuktan sonra şutunu çekti Muslera'nın sağ tarafına gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 1-0.Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Rodallega'nın sert şutunda Muslera sol köşeye giden topu çıkaramadı ve Denizlispor skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Y.Denizlispor maçı 2-0 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayY.Denizlispor
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