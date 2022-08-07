Galatasaray son dakikada... Antalyaspor 0 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta karşılaşmasında Antalyaspor evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi..Karşılaşmanın 14. Dakikasında Galatasaray’da Victor Nelsson sarı kart gördü.38. dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı.Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top direkten döndü.

40. dakikada Antalyaspor’da Haji Wright, Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı.Fernando Muslera gole izin vermedi.43. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak sarı kart gördü.45. dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu sarı kart gördü.

45+3. Dakikada dakikalarında Antalyaspor’da Haji Wright, Fernando Muslera tarafından düşürülerek durduruldu.Hakem penaltı noktasını gösterdi.Fernando Muslera sarı kart gördü.Penaltı atışını Antalyaspor’da Luiz Adriano kullandı.Fernando Muslera penaltı atışını kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Berkan Kutlu yerini Fredrik Midtsjo’ya bıraktı.63. dakikada Antalyaspor’da Houssam Ghacha oyundan çıktı.Yerine Sam Larsson oyuna girdi.72. dakikada Antalyaspor’da üç oyuncu değişikliği yapıldı.Soner Aydoğdu, Alassane Ndayo ve Luiz Adriano oyundan çıktılar.Yerine Gökdeniz Bayraktar, Hakan Özmert ve Freddy oyuna girdi.

78. dakikada Galatasaray iki oyuncu değişikliği birden yaptı.Emre Akbaba ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı oyuna girdiler.89. dakikada Galatasaray'da Yunus Akgün yerini Bafetimbi Gomes'e bıraktı.90. dakikada Galatasaray Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti.90+2. dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı yerine Veysel Sarı oyuna girdi.

Karşılaşamda başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.Bu sonuçla Antalyaspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Antalyaspor:Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Ömer Toprak, Soner Aydoğdu,Fernando, Alassane Ndao, Haji Wright, Luiz Adriano, Houssam Ghacha

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Bey, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün

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