Galatasaray son saniyede yıkıldı I Galatasaray 1- Alanyaspor 1

Galatasaray ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'a son saniyelerde yediği golle 2-1 yenildi.Süper Lig’de üst sıraları ilgilendiren maçta Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Haftaya lider giren Alanyaspor, Galatasaray karşısında oyuna etkili başladı.Ancak Moubandje’nin hatasıyla penaltı kazanan Galatasaray, 34. dakikada Radamel Falcao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Yediği gole rağmen oyundan kopmayan konuk ekip 43. dakikada Khouma Babacar’ın yaklaşık 25 metreden attığı frikik golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fatih Terim ikinci yarıda oyuna Belhanda'yı aldı.Galatasarau 71. dakikada golü buldu ama ‘VAR’ odası Babel’in pozisyondan önce topa elle müdahale ettiğini tespit edince gol geçersiz sayıldı.

Konuk ekip Alanyaspor ise, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun hakimi bir görüntü sergiledi ancak aradığı galibiyet golünü 90+5’te buldu. Davidson’un ayağından gelen gol Galatasaray’ı yıkarken Alanyaspor’un liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmasını sağladı.

Bu sonuçla 13 puana ulaşan Alanyaspor, Fenerbahçe’nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Galatasaray ise 7 puanla 5. sırada yer aldı.Alanyaspor ligde bir sonraki maçında Karagümrük’ü ağırlarken, Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

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