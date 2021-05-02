Galatasaray takibe devam etti

Süper Lig 39. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek lider Beşiktaş'ı takibe devam etti.Karşılaşmaya Galatasaray hızlı başladı.21.dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı.Babel kafa vuruşu az farkla auta gitti.Galatasaray beklediği golü 44. dakikada buldu.44. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarıda 53. dakikada Galatasaray, Emre Akbaba ile skoru 2-0 yaptı.65. dakikada Galatasaray, Emre Akbaba ile durumu 3-0 yaptı.Ancak gol sonrası, Babel'in rakibine faul yaptığı VAR incelemesi sonucu belirlendi ve gol iptal oldu.73.dakikada Galatasaray'da Gedson ve Ömer çıktı yerlerine Saracchi ve Emre Kılınç girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu zorlu mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 75 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.40. hafta Galatasaray evinde Lider Beşiktaş ile oynarken, Gençlerbirliği deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Candeias, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Babel, Halil Dervişoğlu