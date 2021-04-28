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Galatasaray takibe devam etti

Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray evinde İH Konyaspor'u 1-0 yendi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 22:06
Galatasaray takibe devam etti

Galatasaray takibe devam etti

   Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray evinde İH Konyaspor'u 1-0 yendi.Galatasaray, lider Beşiktaş'ın deplasmanda galip geldiği haftada galip gelerek şampiyonluk yarışında iiddiasını sürdürdü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

   İkinci yarı Galatasaray gol yollarında uzun süre başarılı olamadı.87. dakikada Galatasaray, Emre Akbaba golü buldu.1-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Galatasaray puanını 72 yaparken, İH Konyaspor 42 puanda kaldı.30. hafta Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, İH Konyaspor evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. 
 

 

Galatasaray:Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayİH Konyaspor
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