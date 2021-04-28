Galatasaray takibe devam etti
Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray evinde İH Konyaspor'u 1-0 yendi.Galatasaray, lider Beşiktaş'ın deplasmanda galip geldiği haftada galip gelerek şampiyonluk yarışında iiddiasını sürdürdü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
İkinci yarı Galatasaray gol yollarında uzun süre başarılı olamadı.87. dakikada Galatasaray, Emre Akbaba golü buldu.1-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray:Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed
Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets