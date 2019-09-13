Galatasaray tek golle 3 puanı aldı

Galatasaray Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Galatasaray Kasımpaşa maçı ile Süper Lig'de milli ara sona erdi. Haftanın açılış maçında Galatasaray, konuğu Kasımpaşa karşısında yeni golcüsü Radamel Falcao ile güldü. Falcao, 37'de attığı golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Aslan 7 puana çıktı, Paşa ise 1 puanda kaldı.Milli ara sona erdi, Süper Lig heyecanı başladı. Galatasaray Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar Radamel Falcao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 7 puana yükseldi. Paşa ise bir puanda kaldı.Galatasaray'da yeni transferler Mario Lemina ve Radamel Falcao bugün ilk 11'de yer aldı ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.Ev sahibinde cezaları nedeniyle Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala kulübede yok. Galatasaray'da Levent Şahin takımın başındaydı.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 30 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 80 Adem Büyük), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90 Donk)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Hafez (Dk. 82 Heintz), Aytaç Kara, Quaresma, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Thiam (Dk. 72 Veigneau)

Gol: Dk. 38 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 72 Ben Youssef, Dk. 78 Quaresma (Kasımpaşa), Dk. 35 Marcao, Dk. 87 Ömer Bayram (Galatasaray)

(Sözcü)