Galatasaray, Trabzon'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi, lider oldu

Galatasaray, Trabzonspor'un yedi maçlık yenilmezlik serisine son vererek liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig’in 15 haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenerek, ligde birinci sıraya yükseldi. Trabzonspor’un 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray’ın gollerini Arda Turan ve Oğulcan kaydetti.

Karşılaşmaya santrafor kullanmadan başlayan Galatasaray, orta sahayı kalabalık tutup, savunma arkasına atılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Trabzonspor ise savunma güvenliğini öncelikli tutup, hızlı hücumlarla gol aradı. Abdullah Avcı’nın taktiği maçın başında işe yaradı. Rakibine pozisyon vermeyen ev sahibi ekip, bulduğu pozisyonlarda son vuruşlardaki yetersizlik ve final paslarındaki hatalar nedeniyle golle buluşamadı.

Galatasaray ise ver-kaçlar ve orta sahadan savunma arkasına sarkan sürpriz isimlerle kurduğu oyun planında ilk yarım saatte etkili olamadı. Daha sonra topun kontrolünü iyice eline alan ve Trabzonspor’un hızlı çıkışlarını engelleyen konuk ekip, golü de ilk yarının son dakikasında buldu. Feghouli’nin sakatlanmasının ardından hücumda etkinliğinin düşmesi beklenen Galatasray’da, Oğulcan ile Emre Kılınç’ın geliştirdiği atakta kaleciden dönen topu Arda ağlara gönderince, Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde girdi.İkinci yarıda Trabzonspor’a biraz daha topu veren, takım halinde topun arkasına geçen Galatasaray, bu kez rakibinin taktiğini uygulamaya başladı. Topa sahip olduğu bölümlerde pek de etkili olamayan bordo-mavili ekip karşısında sarı-kırmızılılar, orta sahada kapılan top sonrası gelişen hızlı atakta savunma arkasına sarkan Oğulcan ile farkı ikiye çıkardı.Maçta iki farklı üstünlüğü yakalayan Galatasaray, tempoyu iyice düşürdü. Rakibinin orta sahada ve kendi yarı alanında pas yapmasına izin veren sarı-kırmızılı ekip, savunmada kapanarak rakibinin pozisyon bulmasına engel oldu. İyice kapanan Galatasaray karşısında topun temposunu arttıramayan, atak yönünü değiştirmekte ağır kalan Trabzonspor, Galatasaray savunmasını birkaç kere aşsa da, aradığı golü bulamadı.

Afobe’nin oyuna girmesiyle hücumda biraz da etkin görünse de Trabzonspor, Galatasaray karşısında atak sürekliliği sağlamakta sıkıntı çekti. Trabzonspor’un takım halinde topun arkasına geçen rakip savunmayı aşmaya, Galatasaray’ın ise kaptığı toplarda hızlı hücuma çıkma girişimleri ile geçen son yarım saatte başka gol olmayınca, mücadeleyi sarı-kırmızılılar kazanmayı başardı.

Galatasaray, beklerini de hücuma çıkardığı bölümlerde etkili olurken, Trabzonspor’un oyunun kontrolünü eline aldığı zamanlarda etkili hücum organizasyonları gerçekleştiremediği dikkat çekti. İki farklı avantajı elde ettikten sonra savunmaya çekilen Galatasaray, rakibine neredeyse pozisyon vermeden maçın son bölümünü tamamladı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Galatasaray, Alanyaspor’dan liderliği devraldı. Son haftalardaki çıkışı sona eren Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo (Dk.67 Hosseini), Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir, Yusuf (Dk.67 Afobe), Nwakaeme, Djaniny

GALATASARAY: Okan, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli (Dk.34 Ömer), Emre Kılınç, Belhanda (Dk.85 Falcao), Arda (Dk.70 Emre Akbaba), Oğulcan (Dk.85 Luyindama)

GOLLER: Dk.44 Arda, Dk.55 Oğulcan (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Flavio, Abdulkadir (Trabzonspor) – Taylan, Elabdellaoui, Ömer (Galatasaray)