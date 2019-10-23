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Galatasaray, tur yolunda ağır yara aldı | Galatasaray 0 - Real Madrid 1

Galatasaray kendi sahasında ağırladığı Real Madrid karşısında sahadan 1 - 0 yenik ayrıldı. 3 puanı tek golle kaçıran CimBom ikinci tur yolunda ağır yara aldı.

Galatasaray, tur yolunda ağır yara aldı | Galatasaray 0 - Real Madrid 1

Galatasaray kendi sahasında ağırladığı Real Madrid karşısında sahadan 1 - 0 yenik ayrıldı. 3 puanı tek golle kaçıran CimBom ikinci tur yolunda ağır yara aldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:41
Galatasaray, tur yolunda ağır yara aldı | Galatasaray 0 - Real Madrid 1

Galatasaray, tur yolunda ağır yara aldı | Galatasaray 0 - Real Madrid 1


Milyonlarca taraftarın gün boyu kilitlendiği Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında, Galatasaray, kendi sahasında Real Madrid karşısında 1-0 mağlup olru.

GALATASARAY: 0 - REAL MADRİD: 1

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Feghouli),Nzonzi, Seri (Dk. 77 Emre Mor),Belhanda (Dk. 66 Ömer Bayram),Babel, Andone
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde (Dk. 79 James Rodriguez),Rodrygo (Dk. 82 Jovic),Hazard (Dk. 78 Vinicius Junior),Benzema

GOL: Dk. 18 Kroos (Real Madrid)
SARI KARTLAR: Dk. 46 Seri, Dk. 69 Nzonzi, Dk. 90+3 Marcao, Dk. 90+4 Mariano (Galatasaray),Dk. 90+1 Kroos, Dk. 90+2 Courtois (Real Madrid)


Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray A Grubunda çıktığı 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Grupta 1 puanla sonuncu sıraya gerileyen Galatasaray, 2. tur yolunda aldığı yara, rakipleriyle arasında açılan puan farkı, önündeki maçları da sıkıntıya soktu. 

Cimbom'un kalesine erken gelen golün sahibi Toni Kroos oldu. 18. dakikada gelen golün ardından maçın ilk yarısında Andone ile girdiği kritik pozisyonlarda aradığı golü bulamadı...


Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İspanyol devine galibiyeti getiren golü 18. dakikada Toni Kroos kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta ise PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 yendi.

Alınan bu sonuçların ardından A Grubu'nda 3'te 3 yapan ve 9 puana yükselen PSG liderliğini sürdürdü. Grupta ilk galibiyetini alan Real Madrid 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. 2 puanlı Brugge 3. sırada bulunurken, 1 puanı bulunan temsilcimiz Galatasaray son sırada yer aldı. 

Devler Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge'e ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada PSG'ye sahasında 1-0 yenildi. Son olarak Real Madrid'e 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 2. tur yolunda ağır bir yara aldı.

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