Galatasaray turu zorlanmadan geçti
Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur eleme maçında Galatasaray evinde Ofspor’u 2-1 yenerek turu geçti. Karşılaşmanın 18. Dakikasında Ofspor, Miraç Türkyılmaz ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Galatasaray, Haris Seferovic ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın 63. Dakikasında Ofspor’da Vedat ergin sarı kart gördü.67. dakikada Ofspor’da Muhammed Furkan Işık sarı kart gördü.79. dakikada Galatasaray Berkan Kutlu ile skoru 2-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve galatasaray evinde Ofspor'u 2-1 yenerek bir üst tura geçti.
Teknik Direktör:Okan Buruk
Ofspor:Burak Sarı, Bora Ulu, Ali Karnapoğlu, Muhammet Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekci, Oktay Bala, Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci, Miraç Türkyılmaz, Vedat Erçin
Teknik Direktör:Tolgay Kerimoğlu