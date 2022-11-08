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Galatasaray turu zorlanmadan geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur eleme maçında Galatasaray evinde Ofspor’u 2-1 yenerek turu geçti.

08 Kasım 2022 Salı 23:00
Galatasaray turu zorlanmadan geçti

Galatasaray turu zorlanmadan geçti

   Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur eleme maçında Galatasaray evinde Ofspor’u 2-1 yenerek turu geçti. Karşılaşmanın 18. Dakikasında Ofspor, Miraç Türkyılmaz ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Galatasaray, Haris Seferovic ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın 63. Dakikasında Ofspor’da Vedat ergin sarı kart gördü.67. dakikada Ofspor’da Muhammed Furkan Işık sarı kart gördü.79. dakikada Galatasaray Berkan Kutlu ile skoru 2-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve galatasaray evinde Ofspor'u 2-1 yenerek bir üst tura geçti.

Galatasaray:Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Metehan Baltaci, Fredrik Midtsjo, Berkan Kutlu, Juan Mata, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis    

Teknik Direktör:Okan Buruk

Ofspor:Burak Sarı, Bora Ulu, Ali Karnapoğlu, Muhammet Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekci, Oktay Bala, Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci, Miraç Türkyılmaz, Vedat Erçin    

Teknik Direktör:Tolgay Kerimoğlu

Son Güncelleme: 08.11.2022 23:08
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOfspor
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