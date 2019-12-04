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Galatasaray "Tuzla" Buz!!!

 Galatasaray kupa maçında Tuzlaspor'a evinde 2-0 yenilerek büyük şok yaşadı.

Galatasaray "Tuzla" Buz!!!

 Galatasaray kupa maçında Tuzlaspor'a evinde 2-0 yenilerek büyük şok yaşadı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 23:40
Galatasaray "Tuzla" Buz!!!

Galatasaray "Tuzla" Buz!!!

   Galatasaray kupa maçında Tuzlaspor'a evinde 2-0 yenilerek büyük şok yaşadı.Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u ağırlayan Galatasaray, yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta, son anlarda 10 kişi kalan rakibine 2-0 kaybetti ve rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi başaramadı.

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında karşılaşan Galatasaray, kendi evinde oynadığı maçta kötü bir futbol sergilerken mücadeleyi de 2-0 kaybetti.

Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Galatasaray'da stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram görev yaparken ilk yarı golsüz beraberlikle geçildi ve iki takım da net bir gol pozisyonu yakalamayı başaramadı.

İkinci yarıya daha hareketli başlayan konuk ekip Tuzlaspor, 53. dakikada Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakaladığı bir pozisyonda Sadık Baş'ın şık bir aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı.

Yazarımız Aydın Ungan'ın maç yorumu

Tuzlaspor'un öne geçmesinin ardından oyuncu değişiklikleri yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adem Büyük, Younes Belhanda ve Ryan Donk'u sahaya sürdü.

Ryan Donk ve Adem Büyük'ün forvette oynadığı anlarda Galatasaray gol pozisyonu yakalamakta da zorlanırken 88. dakikada Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasını değerlendirmek isteyen Galatasaray, 90. dakikada Umut Sönmez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşun ağlarla buluşmasıyla adeta şoke oldu ve skoru 2-0'a geldi.

8 dakikalık uzatma süresinde de gol atmayı başaramayan Galatasaray mücadeleyi 2-0 kaybetti.

(Skor)

Son Güncelleme: 04.12.2019 23:49
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