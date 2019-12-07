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Galatasaray üç puanı Muslera ile aldı

 Galatasaray evinde Alanyaspor'u Muslera'nın müthiş oyunu ile yendi

Galatasaray üç puanı Muslera ile aldı

 Galatasaray evinde Alanyaspor'u Muslera'nın müthiş oyunu ile yendi

07 Aralık 2019 Cumartesi 22:05
Galatasaray üç puanı Muslera ile aldı

Galatasaray üç puanı Muslera ile aldı

   Galatasaray evinde Alanyaspor'u Muslera'nın müthiş oyunu ile yendi.Uzun süredir galibiyete hasret kalan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

Alanyaspor karşısında baskılı bir futbolla oyuna başlayan sarı kırmızılılar, 4. dakikada golle tanıştı.

Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasını yaptığı ortasına kafa vuruşunu yapan Adem'in şutu ağlarla buluştu.

Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da değerlendirdi ve Adem'in ofsaytta olduğuna karar verdi.

Etkili futbolunu sürdüren Galatasaray, 18. dakikada penaltı kazandı. Seri'nin ara pasıyla topla buluşan Mariano içeri çevirdi, N'Sakala'nın elle müdahalesini maçın hakemi penaltı olarak yorumladı.

Sarı kırmızılı ekipte, 20. dakikada penaltı atışını kullanan Faslı oyuncu Younes Belhanda, topu ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere göndererek skoru 1-0'a getirdi.

Alanyaspor ilk yarının uzatmasında önce Bammou ardından Efecan Karaca ile gole çok yaklaştı.

45+1'de Faslı Bammou topa vurmakta gecikince Marcao araya girerek topu kornere gönderdi.

45+2'de ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşu ise az farkla auta gitti. Bu pozisyonların ardından ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli atağı ise Alanyaspor'dan geldi. Maçın 64. dakikasında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan şutunu çeken Bakasetas'a kaleci Fernando Muslera izin vermedi. Dönen topu Junior Fernandes auta gönderdi.

Yazarımız Aydın Ungan'ın maç yorumu

Karşılaşmanın ikinci yarısında adeta Fernando Muslera şov vardı. Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi üst üste yaptığı kurtarışlarla takımını adeta ipten aldı.

Konuk ekip Alanyaspor 71. dakikada Caulker ile gole çok yaklaşırken Fernando Muslera net bir fırsata izin vermedi. Caulker ve Bammou ile üç net gol fırsatına giren Alanyaspor, Muslera'ya takıldı.

Tam 68 gündür sahalardan uzak olan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna girdi.

İkinci yarıda rakip sahada etkin olamayan Galatasaray, Alanyaspor atakları karşısında zor anlar yaşarken Muslera kalesinde devleşmeye devam etti. Maçın 81. dakikasında sol kanattan yapılan ortaya Bakasetas kafayı vurdu. Arka direkte topla buluşan Bammou, net gol fırsatında Muslera'yı geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazanırken puanını 23 yaptı. Alanyaspor ise 22 puan da kaldı.

Sarı kırmızılılar gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlarken Alanyaspor evinde Antalyaspor ile mücadele edecek.

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Son Güncelleme: 07.12.2019 22:20
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