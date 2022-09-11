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Galatasaray üç puanı üç golle aldı

Spor Toto Süper Lig 6. Hafta maçında Kasımpaşa evinde Galatasaray'a 3-2 yenildi.

11 Eylül 2022 Pazar 21:30
Galatasaray üç puanı üç golle aldı

Galatasaray üç puanı üç golle aldı

   Spor Toto Süper Lig 6. Hafta maçında Kasımpaşa evinde Galatasaray'a 3-2 yenildi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve  Erdinç Sezertam'tan hakem üçlüsü yönetti.

    Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart gördü.16. dakikada Kasımpaşa, Stephane Bahoken’in kafa golü ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa’da Bersant Celina oyundan çıktı.Yerine Ahmet Engin oyuna girdi.50. dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 2-1 öne geçti.67. dakikada Galatasaray Bafetimbi Gomis ile gole çok yaklaştı.Bafetimbi Gomis’in yakın mesafeden şutunu Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.69. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1 yaptı.

  72. Dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall ve Valentin Eysseric oyundan çıktılar.Yerine Yunus Mallı ve Aytaç Kara oyuna girdiler.76. dakikada Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ve Dries Mertens oyundan çıktılar.Yerine Haris Seferovic ve Yusuf Demir oyuna girdi.83. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira ve Yunus Akgün oyundan çıktı.Yerine Berkan Kutlu ve Milot Rashica oyuna girdi.87. dakikada Kasımpaşa'da Mickael Tirpa, Haris Hajradinovic   oyundan çıktı.Yerine Turgay Gemicibaşi, Tunay Torun oyuna girdi.88. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey yerini Leo Dubois oyuna girdi.

     90. dakikada Kasımpaşa'sadık Çiftpınar ile skoru 3-2 yaptı.90+6. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 13 yaparken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran,Daniel Graovac,Mortadha Ben Ouannes,Sadık Çiftpınar,Florent Hadergjonaj,Haris Hajradinovic,Valentin Eysseric,Mickael Tirpan,Mamadou Fall,Stephane Bahoken,Bersant Celina    

Galatasaray:Fernando Muslera,Patrick van Aanholt,Emin Bayram,Sacha Boey,Lucas Torreira,Victor Nelsson,Sergio Oliveira,Kerem Aktürkoğlu,Dries Mertens,Yunus Akgün,Bafetimbi Gomis    

Süper Lig 6. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 6. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 7. hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 11.09.2022 21:49
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig 6. HaftaKasımpaşaGalatasaray
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