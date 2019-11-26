Galatasaray uzatma dakikalarında yıkıldı

Galatasaray uzatma dakikalarında yediği golle Avrupa Liği'ni tehlikeye attı.Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'ne kalma yolunda mutlaka kazanması gereken sarı kırmızılılar bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez gol attığı maçta 90+2'de yediği golle yıkıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Galatasaray şeytanın bacağını Club Brugge'e karşı da kıramadı. Bir üst tura çıkma şansını daha önce kaybeden sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'ne katılma yolunda çok kritik olan maçta Belçika ekibine öne geçtiği maçta 1 puanı verdi.

11.dakikada Adem Büyük'ün attığı nefis golle öne geçen Galatasaray 90+2'de Diatta'nın beraberlik golüne engel olamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Grupta 2 puanda kalan sarı kırmızılı takım son sırada kaldı. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında PSG ile deplasmanda karşılaşacak.

Club Brugge ise son maçta Real Madrid'i konuk edecek. Avrupa Ligi'ne gidecek takım bu iki maçın ardından belli olacak.

ELİMİZE BİR ŞEY GEÇMEDİ



Brugge yenilgisi Galatasaray'ı adeta yıktı. Galatasaraylı Ömer Bayram, Club Brugge beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken Ömer Bayram açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, "İstediğimiz gibi başladık. Sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. 3 puanı hak ediyorduk olmadı. Bu seviyede 90+2'de gol yememeliydi, önümüzde lig ve kupa var ona odaklanacağız. Bizde de tedirginlik vardı, sonlara doğru risk almamak için geriye kaçtık. Çok üzgünüz, bunu hak etmedik. 3 gün sonra yine maçımız var." ifadelerini kullandı.

(Sözcü)