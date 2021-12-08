Galatasaray ve Fenerbahçe Tarihi maçta "Kadına şiddete son" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. ‘Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz’ diyerek bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için The Coca-Cola Company’nin desteğiyle Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımıyla tek galibinin “Kadınlar ve Türk Sporu” olduğu özel bir maç yaptı.5. dakikada Fenerbahçe atağında Cordner, Galatasaray ceza sahasının önünde Daniels ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Cansu Tiryaki, faul yaptığını belirttiği Daniels'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Karşılaşmada 9. dakikada Berdan Bozkurt, Arzu Akbulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltıyı kullanan Fatma Kara meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.15. dakikada Jaleca'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Sude Sözüdoğru topu çeldi. Arka direkte Berdan Bozkurt önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-230. dakikada Jaleca'nın sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topu arka direkte Fishley kontrol etti. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-334. dakikada Fishley'in ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği sert şutta, üst diğere de çarpan top filelere gitti: 0-4.38. dakikada Jaleca'nın sağdan ortasında ceza sahasında Cordner'in vuruşunda top kaleciden döndü. Ceza sahasında Fishley önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-5.41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cordner, ceza sahasına girerek kaleci Sude Sözüdoğru ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere attı: 0-6



Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Yenney'in ara pasıyla ceza sahasına giren Setenay Sırım, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Sude Sözüdoğru'nun sağından ağlara gönderdi: 0-7. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 7-0 galip ayrıldı.



İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacaktır.

(Fenerbahçe.org)