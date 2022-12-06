Galatasaray, Villareal'e 4-3 yenildi.

Galatasaray hazırlık maçında Villareal'e 4-3 yenildi.Karşılaşmanın 22. dakikasında Villareal, Francis Coquelin ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Villareal, Johan Mojica ile skoru 2-0 yaptı.32. dakikada Villareal, Samuel Chukwueze ile 3-0 öne geçti.42. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile skoru 3-1 yaptı.44. dakikada Villareal, Jorge Pascual Medina ile 4-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 4-1 Villareal'in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Villareal'de Jorge Cuenca, Manuel Morlanes, Francis Coquelin ve Manuel Trigueros oyundan çıktılar.Yerine Raul Albiol, Dani Parejo, Etienne Capoue ve Diego Collado Raya oyuna girdiler.Galatasaray'da ise

Kazımcan Karataş,

Patrick van Aanholt, Bafetimbi Gomis oyundan çıktılar.Yerine

Leo Dubois,

Özgür Baran Aksaka ve Yunus Akgün oyuna girdiler.58. dakikada Villareal'de Jorge Pascual Medina yerini Gerard Moreno'na bıraktı.58. dakikada Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile skoru 4-2 yaptı.58. dakikada Villareal'de Kiko Femenia yerini Adrian De La Fuente'ne bıraktı.

64. dakikada Galatasaray'da Yunus Akgün yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.70. dakikada Villareal'de Alejandro Baena Rodriguez sarı kart gördü.73. dakikada Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ve Juan Mata oyundan çıktılar.Yerine Metehan Baltaci ve Caner Doğa oyuna girdiler.78. dakikada Villareal'de Alejandro Baena Rodriguez, Pepe Reina ve Samuel Chukwueze oyundan çıktılar.Yerine Nikita Iosifov,Ian Cassaro Usart ve Luis Eduardo Quintero Hernandez oyuna girdiler.

81. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.81. dakikada Villareal'de Etienne Capoue ve Dani Parejo sarı kart gördüler. 85. dakikada Galatasaray'da Metehan Baltaci sarı kart gördü. 86. dakikada Galatasaray'da Yusuf Demir, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıktılar.Yerine Beknaz Almazbekov, Efe Akman ve Baran Demiroğlu oyuna girdiler.89. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey ve Emin Bayram oyundan çıktılar.Yerine Ali Turap Bülbül ve Ali Yeşilyurt oyuna girdiler.90. dakikada Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun penaltı golüyle skoru 4-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Villareal'e 4-3 yenildi.

Galatasaray:Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Villarreal:Pepe Reina, Kiko Femenia, Jorge Cuenca, Johan Mojica, Aissa Mandi, Samuel Chukwueze, Manuel Trigueros, Alejandro Baena Rodriguez, Francis Coquelin, Manuel Morlanes, Jorge Pascual Medina