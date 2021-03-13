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Galatasaray zirve yarışını sürdürdü

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:02
Galatasaray zirve yarışını sürdürdü

Galatasaray zirve yarışını sürdürdü

   Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi.Galayasaray zorlu mücadeleyi 3-0 kazanarak iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Galatasaray’a 3 puanı getiren golleri 44. dakikada Radamel Falcao ve 81 ile 89. dakikalarda Henry Onyekuru kaydetti.

   Sivasspor maçının ilk 11’inden 5 değişiklik yapan Fatih Terim, sahaya 4-4-2 taktiğiyle çıkarken Falcao ve Mostafa’yı birlikte ilk 11’de değerlendirdi. Terim, Kayserispor’a karşı çıktığı 9. lig maçında da yenilgi görmezken 8. kez galip gelmeyi başardı.

   Bu sonucun ardından Kayserispor 31 puanda kalırken, Galatasaray 61 puana yükselerek lider Beşiktaş’ı takibini sürdürdü.

   Ligin 31. haftasında Kayserispor, 19 Mart Cuma günü 16.00’da deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Aynı gün saat 19.00’da ise Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserispor
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